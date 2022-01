Diese zwei Kolleginnen sind offenbar ziemlich nah am Wasser gebaut! Courteney Cox (57) und Jennifer Aniston (52) lernten sich in den 90er-Jahren am Set der Kultserie Friends kennen und sind seitdem unzertrennlich. Seit knapp dreißig Jahren sind die beiden nun befreundet. Jennifer ist sogar die Patentante von Courteneys Tochter Coco Arquette (17). Kürzlich plauderte die Monica-Darstellerin nun aus, wie ähnlich sie und Jennifer ticken würden: Beide haben beim Abschied der Talkshow von Ellen DeGeneres (64) geweint!

Ellen feierte vor wenigen Tagen ihren 64. Geburtstag. Zu diesem Anlass lud die Talkmasterin die Schauspielerin zu sich in ihre The Ellen DeGeneres Show ein. Courteney zeigte sich deswegen in der Sendung sehr gerührt – denn nach dieser Staffel ist Schluss: "Ich werde ganz emotional", erklärte sie und musste ein paar Tränchen verdrücken. Doch damit ist sie nicht allein. Ihrer besten Freundin Jennifer ging es fast genauso, als sie einige Tage zuvor ein letztes Mal bei Ellen zu Gast gewesen war: "Wir sind beide sehr emotionale Menschen", erklärte Courteney die Ähnlichkeit zu der Rachel-Darstellerin.

Aber nicht nur bei diesem Thema zeigte sich die Mutter einer Tochter im Plausch mit Ellen sehr rührselig. Auch der baldige Schulabschluss ihrer 17-jährigen Coco macht Courteney aktuell zu schaffen: Ihre Kleine möchte nämlich so weit weg wie möglich aufs College gehen! Darauf sei sie als Mama noch nicht wirklich vorbereitet, wie die 57-Jährige der Showmasterin gestand.

Instagram / hbomaxpop Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox und David Schwimmer

Getty Images Ellen DeGeneres bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston, 2018

