Für The Masked Dancer machte Wolke Hegenbarth (41) eine ganz besondere Ausnahme! Die Schauspielerin schaffte es bis ins Finale der Rateshow – und verbarg sich dabei hinter der Maske der Maus. Beim Duell gegen den Affen konnte sie sich allerdings nicht durchsetzen und landete deshalb auf dem vierten Platz. Im Gespräch mit Promiflash ließ Wolke die Geschehnisse nun noch einmal Revue passieren – und verriet dabei: "The Masked Dancer" war die erste TV-Show, die sich ihr Sohn Avi ansehen durfte!

Im Promiflash-Interview erzählte die 41-Jährige, dass natürlich ihre ganze Familie das Spektakel live verfolgt habe – darunter auch der zweijährige Avi. "Mein Sohn durfte deshalb auch zum ersten Mal in seinem Leben Fernsehen schauen – und dann war das seine Mutter als Maus, das fand ich eigentlich ganz lustig", meinte Wolke lachend. Sie glaube, dass sie ihre Liebsten mit ihrer Performance durchaus überzeugt habe: "Ich glaube, die waren zufrieden mit mir!"

Zusätzlich gab die "Ein Sommer in der Toskana"-Darstellerin preis, dass sie lediglich ihrem Verlobten und ihren Eltern verraten durfte, dass sie an dem Format teilnimmt. "Das war mal eine ganz neue Erfahrung, meinen Freunden mal nicht alles zu sagen. Aber es waren ja nur vier Wochen, keine so lange Zeit", meinte Wolke abschließend.

ProSieben / Willi Weber Wolke Hegenbarth im Finale von "The Masked Dancer"

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn Avi im September 2022

