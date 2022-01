Besteht hier wirklich Verwechslungsgefahr? Im Dezember 2021 war die Serie And Just Like That an den Start gegangen. In dem Sex and the City-Sequel bekommen die Fans einen Einblick in das spätere Leben von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56) und ihren Freundinnen, inklusive zahlreicher Dramen. Eine ganz neue Figur im SATC-Kosmos ist Che Diaz (Sara Ramírez, 46) – und die lässt die Fans spekulieren: Wurde Ches Charakter etwa von Lea DeLaria (63) inspiriert?

Dunkler Humor, ein schwarzer Irokesen-Haarschnitt und Einsatz für die LGBTQ-Community – der Serien-Charakter und Lea haben einige Ähnlichkeiten. Das fiel auch vielen Zuschauern bereits auf, die sich sicher waren, dass eine Verbindung bestehen müsse. Doch die Orange Is the New Black-Darstellerin stellte nun via Instagram klar: Trotz aller Übereinstimmungen hat sie nichts mit der Figur zu tun! "Ich will es nur rauslassen – ich bin nicht Che Diaz!"

Achtung, Spoiler!

Ob nun von Lea inspiriert oder nicht – die Figur Che sorgt in der Serie für mächtig Trubel. Denn keine Geringere als Miranda (Cynthia Nixon, 55) verliebt sich in den nonbinären Podcast-Star. Wegen ihrer starken Gefühle bittet die Rothaarige sogar ihren Mann Steve (David Eigenberg, 57) um die Scheidung.

Getty Images Der Cast von "And Just Like That"

Getty Images Sara Ramírez bei der "And Just Like That"-Premiere in New York

Getty Images Cynthia Nixon bei der "And Just Like That"-Premiere in New York

