Hat Harald Glööckler (56) etwa nur die halbe Wahrheit erzählt? Aktuell kämpft der Modedesigner mitten im südafrikanischen Urwald um die begehrte Dschungelcamp-Krone. Zwischen den Ekel-Prüfungen plauderte der Unternehmer am Lagerfeuer auch schon die eine oder andere private Geschichte aus – wenn es nach Konkurrent Eric Stehfest (32) geht, handele es sich dabei allerdings nur um erfundene Storys. Das ließ der Glööckler so aber nicht stehen – er rechtfertigte sich!

Nachdem Eric offen das Gespräch mit dem gebürtigen Maulbronner suchte, sprudelte es nur so aus Harald heraus: "Eins musst du wissen. Bei mir ist nichts vorgetäuscht und nichts vorgespielt. Niemals – ich mache so was nicht!" Er habe Eric nur Dinge erzählt, die der Wahrheit entsprechen. Ohnehin hatte Harald das Gefühl, mit Eric ganz gut auszukommen. Und das beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Auch Eric verlor kein schlechtes Wort mehr über Harald: "Ich habe dich ja auch ins Herz geschlossen und das war auch der Grund, warum mich das eben so aus der Fassung gebracht hat!"

Einen Tag zuvor hatte Eric nämlich noch für mächtig Aufsehen gesorgt. Die anstehende Dschungelprüfung trat der Schauspieler nicht an – und zwar aus folgendem Grund: "Es gibt hier Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden." Und genau für diese Camp-Mitbewohner wolle sich der 32-Jährige nicht ins Zeug legen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Eric Stehfest und Harald Glööckler im Dschungelcamp

RTL Eric Stehfest und Harald Glööckler im Dschungelcamp

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp 2022

