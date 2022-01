Was wird mit dem Dschungelcamp-Psychotest bezweckt? In der gestrigen Folge der TV-Show kam es zu einer absoluten Premiere: GZSZ-Star Eric Stehfest (32) verweigerte die Prüfung, um seinen Mitcampern eins auszuwischen. Viele Fans vermuten, dass seelische Wunden bei dem Schauspieler dafür verantwortlich sind. Aber kann das sein? Immerhin müssen alle Kandidaten doch vorab einen psychologischen Test absolvieren. Oder kann bei dem Check gar niemand durchfallen?

Bild liegt der Fragenkatalog vor, den die Teilnehmer angeblich vor ihrem Einzug in den Urwald durchgehen müssen. Demnach müssen sich die Promis 140 Fragen rund um ihr Seelenleben stellen. "Das Perfide an diesen 140 Fragen ist, dass es sich gar nicht um einen echten psychologischen Test handelt. Das Ziel der Produktion ist es, die Schwächen und Probleme der Kandidaten herauszufinden. Je größer die psychologischen Probleme, desto geeigneter ist der Promi fürs Camp!", packte ein Insider jetzt aus. Bedeutet das also, dass ein "schlechtes" Abschneiden in dem Test eine bessere Chance dafür ist, wirklich im Camp zu landen? Diese Behauptung hat RTL auf Nachfrage der Zeitung klar von sich gewiesen.

Ganz im Gegenteil soll der Fragenkatalog nach Aussagen des Senders zum Ausschluss drastischer Probleme dienen. "Alle Stars wurden vor ihrem Einzug gründlich medizinisch untersucht. Bei allen Stars, die in diesem Jahr dabei sind, gab es keinerlei gesundheitliche Gründe, warum sie nicht dabei sein konnten. Das gilt auch für Eric Stehfest", erklärte eine Sprecherin.

Im Gegensatz zu anderen Staffeln habe man aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise in diesem Jahr allerdings auf ein persönliches Treffen mit dem Psychologen verzichten müssen. Die Unterhaltung und Einschätzung haben im Rahmen von bis zu dreistündigen Videocalls stattgefunden. Da der Psychologe im Auftrag der Produktion handelt, falle er im Übrigen nicht unter die ärztliche Schweigepflicht. Eine Weitergabe der persönlichen Stärken, Schwächen, Ängste und die Einschätzung der Persönlichkeit ist demnach also grundsätzlich möglich.

Aber welchen Fragen müssen sich die Kandidaten in dem Psychotest eigentlich stellen? Kurze Aussagen müssen von "Trifft gar nicht zu" bis "Trifft ausgesprochen zu" auf den eigenen Charakter bezogen werden. "Ich spüre oft eine innerliche Leere", "Wenn Vernunft und Erfahrung nicht weiterhelfen, gibt es immer noch eine innere Stimme, die mir sagt, was zu tun ist" oder: "Wenn andere nicht auf meine Wünsche eingehen, kann ich böse werden" sind nur drei Beispiele aus dem XXL-Katalog.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Peter Althof und Eric Stehfest im Dschungel

Anzeige

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

Anzeige

RTL/ Stefan Menne Peter Althof, Filip Pavlovic, Tina Ruland, Manuel Flickinger, Tara Tabitha und Eric Stehfest

Dschungelcamp, RTL Jasmin Herren, Linda Nobat, Manuel Flickinger, Peter Althof, Tina Ruland und Anouschka Renzi

RTL/ Stefan Menne Filip Pavlovic, Eric Stehfest und Jasmin Herren bei einer Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de