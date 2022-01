Emily Ratajkowski (30) gibt neue Einblicke in ihren Mama-Alltag! Vergangenes Jahr im März wurden der ehemalige Victoria's Secret-Engel und sein Ehemann Sebastian Bear-McClard (34) zum ersten Mal Eltern. Seitdem teilt die frischgebackene Mama auch immer wieder niedliche Aufnahmen ihres Söhnchen Sylvester, den die Beauty auch liebevoll Sly nennt. Sogar das Gesicht ihres Nachwuchses zeigte sie bereits im Netz. Nun spielten Emily und Sly ganz sorgenfrei im Schnee.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das Model nun eine Fotoreihe, auf der das Mutter-Sohn-Duo im Schnee posiert. Neben einem süßen Schnappschuss, auf dem Emily ihr Baby glücklich anschaut, teilte sie auch eine Aufnahme ihres im Schnee sitzenden Sprösslings sowie ein einzelnes Bild von sich. Ihren Beitrag betitelte die 30-Jährige anschließend mit nur vier Emojis: einer Schneeflocke, einem Schneemann sowie zwei verschiedenfarbigen Herz-Emojis.

Auch bei den rund 28,8 Millionen Followern der in London geborenen Schauspielerin kamen die goldigen Momentaufnahmen bestens an. Selbst einige Berühmtheiten kommentierten den Post entzückt. So schrieb der Queer Eye-Star Tan France (38) beispielsweise, dass Sly wunderschön aussehe und Gigi Hadid (26) schlug begeistert vor: "Kommt und baut mit uns morgen einen Schneemann". Die blonde Schönheit war im September 2020 ebenfalls zum ersten Mal Mutter geworden.

Instagram / emrata Sylvester Apollo Bear, Emily Ratajkowskis Sohn

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear im Januar 2022

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

