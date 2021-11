Emily Ratajkowski (30) ist froh über ihren Sohn! Vergangenes Jahr überraschte die brünette Schönheit ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass sie und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (34) zum ersten Mal Eltern würden. Im März war es dann endlich so weit und die gebürtige Britin konnte ihren Sohn Sylvester in den Armen halten. Jetzt verriet Emily, dass sie seinerzeit sehr erleichtert gewesen sei, als sie das Geschlecht ihres Kindes erfuhr.

In einem Gespräch mit Elle verriet die Mutter, dass ihr glatt ein Stein vom Herzen fiel, als sie hörte, dass sie mit einem Jungen schwanger sei. "Ursprünglich wollte ich eine Tochter, aber als ich erfuhr, dass ich einen Sohn bekomme, war ich sehr erleichtert", versicherte die 30-Jährige. Sie selbst sei bereits lange vor ihrer Pubertät sexualisiert worden und wolle ihren Nachwuchs vor dieser Erfahrung schützen. "Ich will mehr Kinder haben, also vielleicht werde ich mich etwas später damit auseinandersetzen müssen", erzählte Emily.

Anschließend dachte der einstige Victoria's Secret-Engel an eine Situation aus der Kindheit, die das Erwachsenwerden stark geprägt habe. Emily erinnerte sich, dass sie vielleicht in der ersten Klasse gewesen sei, als sie sexy in der Küche getanzt habe. Als ihre Eltern sie schockiert darauf angesprochen hätten, wo sie diese Bewegungen gesehen habe, sei sie genervt gewesen und habe geantwortet: "Ich habe das verdammt noch mal gelernt. Das machen Frauen eben so".

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear, April 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Juli 2021

