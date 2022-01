Große Sorge um Lisa Vanderpump! Die britische Fernseh-Bekanntheit ist eine echte Tierliebhaberin. Auf ihrem Social-Media-Account finden die Fans zahlreiche Bilder und Beiträge der Brünetten und ihren vierbeinigen Begleitern. Neben ein paar Hunden ist Lisa auch stolze Pferdebesitzerin und ist öfter mal hoch zu Ross unterwegs. Bei einem Ausritt kam es jetzt aber zu einem schweren Unfall: Die Autorin wurde vom Pferd geworfen und musste ins Krankenhaus.

Einem Bericht von TMZ zufolge ereignete sich das Unglück auf dem Gelände eines Reitclubs im Stadtviertel Los Feliz in Los Angeles. Das Pferd der 61-Jährigen soll sich erschrocken haben. Daraufhin bockte es und warf Lisa ab – sie sei über den Kopf des Tieres auf den Boden geschleudert worden und habe sich dabei unter anderem einen zweifachen Beinbruch zugezogen. Nach dem schweren Sturz wurde die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin in eine Klinik gebracht – ihr Mann Ken Todd soll sie dorthin begleitet haben.

Viele Informationen zu dem Zustand des TV-Stars gibt es bislang nicht. Angeblich soll Lisa starke Schmerzen gehabt und neben dem Beinbruch auch über Verletzungen am Rücken geklagt haben. Nach der Behandlung in der Klinik und einem operativen Eingriff sei sie aber auf dem Weg der Besserung.

Getty Images Lisa Vanderpump bei einem Event in Hollywood, Okotober 2021

Getty Images Lisa Vanderpump und Ken Todd mit ihrem Hund Giggy

Getty Images Lisa Vanderpump, "The Real Housewives of Beverly Hills"-Star

