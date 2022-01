Was für herrliche Bilder der dänischen Royals! Das Königshaus hat derzeit eine Menge Gelegenheiten, um zu feiern. Erst vor wenigen Wochen zelebrierte Königin Margrethe II. (81) ihr 50. Thronjubiläum mit der gesamten Familie. Nun legt schon bald auch Prinzessin Mary (49) nach: Die Frau von Prinz Frederik (53) wird am 5. Februar 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass wurden nun neue Galaporträts der Kronprinzessin veröffentlicht!

Via Instagram teilte die offizielle Seite der Königsfamilie die neuen Fotos. Anmutig posiert Mary darauf in einem funkelnden, hellblauen Kleid und einer Schärpe. Auf ihrem Haupt trägt sie außerdem ein silbernes Diadem in Form von Blumen. Auch ihr Mann Frederik wurde fotografiert. An der Seite seiner Gattin ist der 53-Jährige in seiner Uniform, einer ebenfalls hellblauen Schärpe und all seinen Abzeichen zu sehen.

Doch mit den neuen Bildern ist es längst nicht getan. Der Geburtstag der vierfachen Mutter soll in der kommenden Woche im großen Stil gefeiert werden. Geplant sind mehrere Eröffnungen von Ausstellungen und sogar eines Wissenszenrums im Namen der Kronprinzessin. Außerdem wird Mary ihre eigene Geburtstagsshow im TV bekommen.

Getty Images Die dänische Königsfamilie bei Prinz Christians Konfirmation auf Schloss Fredensborg

Hasse Nielsen Prinzessin Mary und Prinz Frederik von Dänemark

Hasse Nielsen Prinzessin Mary von Dänemark

