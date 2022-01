Cathy Hummels (34) heizt ihren Fans an diesem besonderen Tag ein! Die Moderatorin ist momentan in Thailand. Dort dreht sie für das TV-Format Kampf der Realitystars – und kann ihren Ehrentag deshalb vor einer paradiesischen Kulisse feiern. Die Beauty ist heute 34 Jahre alt geworden. Schon vor einigen Tagen betonte sie, keine Angst vorm Älterwerden zu haben. Und das bewies sie nun erneut mit einer sexy Aufnahme: Cathy posiert oben ohne!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie nun den besagten heißen Schnappschuss. Cathy posierte darauf am Strand – ihre Brust bedeckte sie lediglich mit ihren Händen. Passend dazu schaute die Influencerin lasziv in die Linse. In der Bildunterschrift bedankte sie sich für die zahlreichen Glückwünsche. Und auch unter diesem Beitrag gratulierten ihr die Fans und einige Promis – beispielsweise Charlotte Würdig (43) oder Mickie Krause (51).

Obwohl die Mutter eines Sohnes arbeiten muss, wurde sie zu ihrem Geburtstag überrascht. Cathy wurde von ihren Freundinnen zum Strand geführt, wo bereits Geschenke, ein kleines Picknick und viele Blumen auf sie warteten. Davon war sie sichtlich gerührt, denn Mats Hummels (33) Ehefrau hatte Tränen in den Augen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Dubai

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

