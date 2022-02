Für Tina Ruland (55) endete jetzt die Reise beim diesjährigen Dschungelcamp. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits Tara Tabitha (28) und Jasmin Herren (43) das Format hatten verlassen müssen, traf es am Montag dann die Schauspielerin. Dabei hatte ihr Kollege Til Schweiger (58) kurz zuvor noch einen Aufruf gestartet, für die "Manta Manta"-Darstellerin anzurufen. Haben die "Dschungelcamp"-Zuschauer aber möglicherweise bereits damit gerechnet, dass Tinas bald ausscheiden würde?

Für viele der Promiflash-Leser schien Tinas Exit tatsächlich eher überraschend gewesen zu sein. So gaben 56,7 Prozent der insgesamt 1.893 Teilnehmer an (Stand 01. Februar, 10 Uhr), dass sie nicht damit gerechnet hätten, dass ausgerechnet Tina das Camp verlassen muss. 820 User stimmten hingegen dafür, dass das Ausscheiden der 55-Jährigen absehbar gewesen sei. Auch auf Instagram zeigten sich die Abonnenten eher erstaunt über die Zuschauerwahl. "Also damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, dass Tina gehen muss. Erik oder Linda, das wäre richtig gewesen" oder "Sie war total langweilig und unscheinbar, trotzdem hätte es heute auf jeden Fall Eric [treffen müssen]", lauteten nur einige Kommentare.

Bei der an das Dschungelcamp anschließenden Sendung "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" wurde Tinas Ausscheiden wild diskutiert. Paul Janke (40) schien jedoch der Meinung zu sein, dass Tina gewissermaßen gerechtfertigt aus der Sendung geflogen sei. "Ich fand sie sympathisch, aber sie war nicht unbedingt unterhaltsam", erzählte der ehemalige Bachelor.

Dschungelcamp, RTL Tina Ruland beim Dschungelcamp-Auftakt 2022

RTL / Stefan Menne Tina Ruland im Dschungelcamp

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Tina Ruland im Dschungelcamp 2022

