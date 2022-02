Sie startet in ein neues Leben! Marie Lang (35) zählt zu den erfolgreichsten deutschen Kickboxerinnen. In ihrer mehr als 15 Jahre währenden Karriere konnte die Ostwestfälin Weltmeistertitel in sechs verschiedenen Klassen erringen. Im vergangenen Jahr nahm sie an der Reality-TV-Show Promi Big Brother teil und belegte den vierten Platz. Künftig wird die ausgebildete Modedesignerin neue Wege bestreiten: Marie beendete jetzt ihre sportliche Laufbahn.

"Ich trage mich schon etwas länger mit dem Gedanken, aber es ist schwerer als ich dachte, einen Abschluss zu finden", erzählte Marie im Gespräch mit Bild. Sie sei ihrem Trainer und dem ganzen Team für die jahrelange Unterstützung sehr dankbar, fügte die 35-Jährige hinzu: "Ich habe aber zuletzt immer mehr gemerkt, dass ich nicht mehr so brenne für den Erfolg wie früher, dass es mir mehr Spaß macht, meinen Sport einfach nur für mich zu betreiben." Sie habe immer wieder gemerkt, wie groß der Druck war, den sie sich selbst machte.

Für ihre Zeit nach dem Karriereende habe sie noch keine konkreten Pläne, betonte Marie: "Ich weiß auch noch gar nicht genau, was ich tun werde, wenn ich nicht mehr hauptberuflich Kickboxerin bin." Neben ihren beiden Leidenschaften, der Mode und dem Sport, könne sie sich auch eine Tätigkeit im TV vorstellen.

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Marie Lang bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

Getty Images Kickboxerin Marie Lang in München im September 2020

Anzeige

Instagram / marie_lang_official Marie Lang im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de