Welche prominenten Bewohner ziehen ins lang ersehnte Promi Big Brother-Finale ein? Am morgigen Freitagabend ist es endlich so weit: Der Sieger der diesjährigen Staffel des Reality-TV-Formats wird verkündet. Kandidat Danny Liedtke (31) steht als einer der Finalisten bereits fest. Für Ina Aogo (32) ist der Traum vom Sieg hingegen kurz vorher geplatzt – die Blondine musste heute Abend gehen. Doch noch ein weiterer Star muss das Feld räumen: Marie Lang (34) ist ebenfalls raus!

In einem Kopf-an-Kopf-Rennen kämpften Uwe Abel (51) und Marie um das Weiterkommen – sie wurden beide von den verbliebenen Mitstreitern in der Raumstation nominiert. Durch das gewonnene Spiel von Melanie Müller (33) durfte die Schlagersängerin sogar ihre Stimme auf zwei Bewohner verteilen. Letztendlich konnte Marie die wenigsten Anrufe der Zuschauer ergattern und musste das TV-Weltall verlassen.

Mit diesem letzten Rauswurf stehen die vier Finalisten nun also fest: Neben Danny haben auch Papis Loveday (44), Melli und Uwe noch alle Chancen auf den Sieg – und eine Prämie von 100.000 Euro. Welche Challenge am Finaltag auf die Promis wartet, ist bisher aber noch unbekannt. Bis dahin dürfen die VIPs immerhin die Raumstation hinter sich lassen und in den Luxusbereich auf dem Big Planet einziehen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Uwe Abel

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de