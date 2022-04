Marie Lang (35) spricht über eine schwere Zeit in ihrem Leben. Eigentlich kennt man die in Bünde in Nordrhein-Westfalen geborene Schönheit als lebensfrohe Person. So begeisterte sie bei Promi Big Brother im vergangenen August beispielsweise die Zuschauer und schied erst kurz vor dem Finale aus. Doch nun hatte die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin schockierende Neuigkeiten für ihre Fans. Marie verriet, dass bei ihr Anfang des Jahres eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs gefunden wurde.

Am Dienstagmorgen war die brünette Beauty beim Sat.1-Frühstücksfernsehen zu Gast, wo sie ausführlich über ihre Diagnose und die anschließende Operation sprach. So habe sie Mitte Februar nach einem Kontrolltermin bei ihrer Frauenärztin die Nachricht erhalten, dass sie eine schwere Krebsvorstufe am Gebärmutterhals habe. Marie erzählte, dass der Befund für sie ein großer Schock gewesen sei, da sie nicht damit gerechnet habe – immerhin habe sie keine Schmerzen gehabt, sich gesund ernährt und regelmäßig Sport getrieben. Die Diagnose habe sie zudem zwei Wochen vor ihrem letzten WM-Kampf bekommen, den sie allerdings noch durchgezogen habe.

"Es war ein kleiner Eingriff – auch wenn es mit Vollnarkose gemacht wurde. Es ist alles gut gegangen", versicherte die Blondine. Nach der Operation hätten die Sportlerin die Emotionen dann nur so übermannt. "Ich bin aus der Narkose aufgewacht und habe erst mal geweint. Ich war angespannt – ist es gutartig oder doch schon bösartig?", erzählte sie. Auf ihrem Instagram-Account berichtete die 35-Jährige schließlich, dass sie bereits eine Woche nach dem Eingriff die Entwarnung bekam. "Hochgradige Vorstufe, aber kein Krebs. Alles im Gesunden entfernt", versicherte sie.

Instagram / marie_lang_official Marie Lang, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Instagram / marie_lang_official Marie Lang im März 2022

Instagram / marie_lang_official Marie Lang im April 2022

