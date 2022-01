Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) haben ihr Glück ineinander gefunden – und das hat vielerlei Gründe! Seit rund einem Jahr gehen die Vampire Diaries-Bekanntheit und der Profi-Snowboarder nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Netz gewährten sie erst vor wenigen Tagen intime Einblicke in ihre Liebe und zeigten sich kuschelnd im Bett. Offen erzählte Shaun nun, weshalb er sein Herz ausgerechnet an Nina verloren hat.

Im Interview mit Us Weekly versuchte der 35-Jährige zu erklären, weshalb er und die Schauspielerin so gut zueinander passen. "Ich wünschte, ich könnte es in ein oder zwei Dingen zusammenfassen. Es ist so eine Mischung aus allem. Zum Beispiel kommen unsere Hunde miteinander aus", erzählte der Sportler. Außerdem haben die beiden eine Menge gemeinsamer Interessen und schaffen Differenzen direkt aus der Welt. "Die Probleme, die wir haben, lösen sich durch Kommunikation in Luft auf. Es ist einfach großartig", schwärmte Shaun.

Auch bei den Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele ist Nina ihm eine große Hilfe. "Sie war einfach so unglaublich unterstützend", berichtete Shaun. In diesem Punkt sei die Seriendarstellerin unheimlich selbstlos gewesen. "Es geht nicht um sie. In dieser Hinsicht war sie einfach so großzügig", betonte er.

Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im Bett

Anzeige

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev mit Shaun White

Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im Winterurlaub, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de