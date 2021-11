Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (42) schweben immer noch auf Wolke sieben. Seit Anfang 2021 gehen der Musiker und die TV-Persönlichkeit nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Oktober verlobte sich das Paar sogar. Auch im Netz zeigen die Beauty und ihr Schatz immer wieder, dass sie einfach nicht die Finger voneinander lassen können und wie glücklich sie miteinander sind. Anlässlich des Ehrentags ihres Liebsten veröffentlichte Kourtney nun neue Pärchenfotos von sich und Travis.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty nun eine Reihe an Schnappschüssen, die sie beide im Verlauf der gemeinsamen Zeit zeigten. Gleich drei neue Fotos von sich und Travis teilte der Keeping up with the Kardashians-Star. "Ich bin dankbar für den Tag, an dem du geboren wurdest, für unsere Spaziergänge durch die Nachbarschaft und dafür, dass du unsere passenden Halloween-Overalls genauso gerne trägst wie ich", schrieb die 42-Jährige zu den Bildern. Auch in ihrem Feed widmete sie dem Blink182-Schlagzeuger einige herzerwärmende Worte.

"Ich liebe dich verdammt noch mal mehr als alles andere [...] Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz!", schrieb Kourtney. In den Kommentaren bedankte sich ihr Verlobter anschließend selbst für die Glückwünsche. "Du bist ein wahr gewordener Traum, meine Seelenverwandte, mein Ein und Alles", schwärmte Travis unter dem Post. Auf seinem Account brachte der frischgebackene 46-Jährige schließlich ein weiteres Mal seine Dankbarkeit zum Ausdruck. Zu einem Foto von sich schrieb der Musiker ein schlichtes "Dankbar".

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im November 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2021

