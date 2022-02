Sarah Engels (29) gibt ihren Fans jetzt ein intimes Update. Im Dezember des vergangenen Jahres brachte die Sängerin ihr zweites Kind zur Welt. Ihren Fans berichtet die Influencerin seither regelmäßig von den Veränderungen, die ihr Körper seit der Geburt durchmacht. Nun gab Sarah ihren Followern ein Update zu ihrer Periode und merkte an, dass ihr Körper folglich bereit für weitere Kinder sei.

"Es gibt einige Frauen [...], die auch trotz vollem Stillen – ich stille ja voll – ihre Periode wieder bekommen. Der Körper stellt sich hormonell ein und es pendelt sich auch ein, was eigentlich ein gutes Zeichen ist – und da gehöre ich dazu", erzählte die 29-Jährige ihren Anhängern in ihrer Instragram-Story. Ihre Periode habe bereits acht Wochen nach der Geburt wieder eingesetzt. "Eigentlich ein schönes Gefühl, dass mein Körper sich so schnell erholt hat [...] und sich quasi aufs nächste Baby vorbereitet", gab Sarah zu.

Nicht nur die Hormone der "Love is Love"-Interpretin finden nun wieder zu ihrem Zustand von vor der Schwangerschaft zurück. Auch der Körper der Sängerin hat sich schon stark verändert. Vor wenigen Wochen teilte Sarah ihren Fans auf Instagram mit, dass sie nur noch acht Kilo von ihrem vorherigen Gewicht entfernt sei.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Getty Images Sarah Engels, November 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Januar 2022

