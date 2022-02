Georgina Rodriguez (28) zeigt, wie wunderbar man als Schwangere strahlen kann! Die Fitness-Influencerin und Star-Kicker Cristiano Ronaldo (36) erwarten derzeit Zwillinge. Ein gemeinsames Kind hat das Paar bereits. Zusammen mit den bereits bestehenden Sprösslingen des Profifußballers umfasst die Patchwork-Familie somit schon bald sechs Kids. Bis es so weit ist, lässt das Model aber noch seine Follower an der Schwangerschaft teilhaben. Im Netz setzte Georgina nun ihren Babybauch in Szene!

Via Instagram veröffentlichte die 28-Jährige drei neue Bilder von sich. Darauf trägt Georgina ein graues, eng geschnittenes Kleid, wodurch ihre Körpermitte perfekt zur Geltung kommt. Mit starkem Make-up posiert die gebürtige Argentinierin für die Kamera. "Der Schlüssel zum Erfolg im Leben ist: Glaube an dich selbst", schrieb sie zu den Schnappschüssen. Ihre Follower sind von diesem Anblick begeistert und hinterließen in der Kommentarspalte reichlich Herz-Emojis.

Doch nicht nur Georgina und Cristiano, sondern auch die Kleinen scheinen sich schon auf die zwei neuen Familienmitglieder zu freuen. Aus ihrem Urlaub in Dubai teilte die werdende Zwillingsmama vor wenigen Tagen ein wunderbares Foto, auf dem drei Mitglieder der Rasselbande ihren Babybauch knutschen.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Familie im Januar 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Januar 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez mit ihren Kindern

