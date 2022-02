Das war so wohl nicht geplant! Das Dschungelcamp ist in vollem Gange: Tag zwölf ist bereits um, einige Camper wie Tara Tabitha (28), Jasmin Herren (43) und Linda-Caroline Nobat (27) mussten das Camp bereits verlassen. Auch in diesem Jahr begleiten die Moderatoren Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) die Geschehnisse. In der vergangenen Folge wurde versehentlich ein Gespräch der beiden ausgestrahlt, das eigentlich nicht für die Ohren der Zuschauer bestimmt war: Sonja und Daniel kritisierten nämlich die Produktion.

Eigentlich sollte RTL Direkt laufen, versehentlich wurde Sonja und Daniels Gespräch allerdings weiterhin ausgestrahlt, obwohl sie bereits an Pinar Atalay übergeben hatten. Offenbar war Daniel von einer vorherigen technischen Panne ziemlich irritiert. "Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, wie man so was timed. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung so da machen, das werde ich in meinem Leben nie verstehen. Beim Radio verstehe ich das, beim Fernsehen raffe ich es nicht", so der 43-Jährige.

Während Sonja es gelassen nahm, kommentierte der Brillenträger dann auch noch das Auftreten eines der Mitarbeiter: "Der Jonas muss auch so tierisch müde sein. Wie sieht der aus? Der sieht immer top aus. Der hat heute Mittag schon - als ich gefragt habe, die wievielte Cola das ist - frustriert abgewunken. [...] Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir nur mit diesen Menschen?"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Dschungelcamp-Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

TVNOW / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Getty Images Daniel Hartwich und Sonja Zietlow bei "Ich bin ein Star – lasst mich wieder rein!" in Hürth 2015

