Hat Georgina Rodriguez (28) ihre Vergangenheit komplett hinter sich gelassen? Seit 2017 geht die gebürtige Argentinien nun schon mit Cristiano Ronaldo (36) durchs Leben. Seit dem Beginn ihrer Beziehung zu dem Profi-Kicker hat sich das Leben der einstigen Verkäuferin nahezu um 180 Grad gedreht. Und auch ihre Familie scheint sie dadurch quasi vergessen zu haben. Jetzt behauptete Georginas Halbschwester Patricia, dass die Influencerin sie seit Jahren vernachlässigen würde.

Anfang der Woche war die brünette Schönheit bei der Talkshow "Sábado Deluxe" zu Gast, wo sie ausführlich über ihr Verhältnis zu Georgina sprach. So verriet Patricia beispielsweise, dass sich die Geschwister seit rund zehn Jahren nicht mehr gesehen und auch seit geraumer Zeit nicht mehr miteinander gesprochen hätten. "Ich freue mich, dass es bei meiner Schwester so gut läuft, aber ich wünsche mir, dass sie mich deshalb nicht vergisst", erzählte sie. So habe die 28-Jährige ihr beispielsweise versichert, sie würde ihr mit den Schulbüchern für ihre Kinder helfen, "aber ich warte immer noch".

Auch nach dem Tod ihres gemeinsamen Vaters habe Georgina sich nur kurz bei ihrer Halbschwester gemeldet. Da Patricia kein so glamouröses Leben wie Ronaldos Freundin führt, sei sie damals gewissermaßen auf die Unterstützung der Beauty angewiesen gewesen. "Vor drei Jahren starb unser Vater in Argentinien an Herzversagen und meine Schwester bezahlte nicht einmal mein Flugticket dorthin, obwohl sie wusste, dass ich kein Geld hatte", berichtete Patricia enttäuscht.

