Simon Cowell (62) musste erneut ins Krankenhaus. Der America's Got Talent-Juror hatte im August 2020 einen heftigen Fahrradunfall, bei dem er sich seinen Rücken schwer verletzt hatte. Der Brite musste daraufhin sogar operiert werden. Inzwischen konnte Simon sich aber wieder aufrappeln und hat sich sogar wieder aufs Rad getraut. Nun gibt es erneut eine erschreckende Neuigkeit von dem Produzenten: Simon landete nach einem weiteren Fahrradunfall offenbar wieder im Krankenhaus.

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber The Sun: "Simon hat Glück, dass er noch am Leben ist." Demnach sei der 62-Jährige mit über 30 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, als er mit seinem E-Bike auf einmal ausrutschte und über seinen Lenker auf die Straße fiel. "Dummerweise hat Simon keinen Helm getragen und Blut floss über sein Gesicht. Er sah aus wie aus 'Das Phantom der Oper'", erklärte die Quelle.

Doch Simon hatte offenbar Glück im Unglück. Das Krankenhaus, in das er gebracht worden war, konnte er angeblich noch am selben Abend wieder verlassen – mit lediglich einem eingegipsten Arm. "Obwohl er zum zweiten Mal knapp davongekommen ist, besteht Simon darauf, dass er sein Fahrrad behält – aber er wird von jetzt an einen Helm tragen", ist sich der Insider sicher.

MEGA Simon Cowell in London

Instagram / simoncowell Simon Cowell, Moderator

Getty Images Simon Cowell bei "Britain's Got Talent"

