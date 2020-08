Schockmoment für Simon Cowell (60) und seine Familie! Bereits vor einigen Wochen hatten sich Fans um den America's Got Talent-Juroren große Sorgen gemacht. Weil er seine Ernährung umgestellt und in kurzer Zeit enorm abgenommen hatte, war seine Community gleich alarmiert gewesen: Übertreibt es der TV-Star womöglich mit seiner Diät? Nun sorgt er erneut wegen seiner Gesundheit für Schlagzeilen: Simon hatte einen Unfall und musste operiert werden.

Der 60-Jährige wurde gestern in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er von seinem Fahrrad gestürzt war. Das bestätigte kurz darauf ein Sprecher gegenüber TODAY. "Simon fiel am Samstagnachmittag von seinem Fahrrad, als er mit seiner Familie sein neues Elektrobike im Hof ​​seines Hauses in Malibu testete", schildert Simons Vertreter den Vorfall. Er habe sich am Rücken verletzt und sei direkt in eine Klinik gebracht worden.

Simon habe sich den Rücken gebrochen und sei noch am Abend operiert worden. Den Umständen entsprechend gehe es ihm soweit gut. "Es geht ihm gut, er steht unter Beobachtung und ist in den besten Händen", heißt es in der Erklärung weiter.

Simon Cowell, April 2020

Simon Cowell in Los Angeles

Simon Cowell im Oktober 2018

