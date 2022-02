Wie die Zeit vergeht! Sängerin Sarah Connor (41) hält ihr Privatleben so weit es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Bilder ihrer Kinder teilt die "Vincent"-Interpretin selten mit ihren Fans. Doch heute konnten die sich gleich über eine Reihe von zuckersüßen Schnappschüssen ihres Sohnes Tyler Terenzi (17) freuen. Der Grund: Der Teenager wird heute volljährig. Da ließ es sich die stolze Mama nicht nehmen, ihrem Sprössling in den sozialen Medien zu gratulieren!

Auf Instagram postete die 41-Jährige gleich mehrere Aufnahmen ihres ältesten Sohnes, den sie gemeinsam mit Ex-Mann Marc Terenzi (43) hat – und die beweisen: Tyler ist inzwischen ziemlich erwachsen geworden. Zu den Fotos widmete die Sängerin dem 18-Jährigen ein paar emotionale Zeilen zu seinem Geburtstag: "Ich kann einfach nicht glauben, dass du 18 bist! Ich liebe dich mehr als alle Sterne, das ganze Gras und alle Sandkörner. So doll! Du bist mein Leben! Happy Birthday Ty Guy."

Vielleicht sieht man Tyler nun öfter in der Öffentlichkeit. Der Teenager möchte nämlich in die Fußstapfen seiner Eltern treten und Sänger werden. Vor allem Sarah sieht diesen Wunsch kritisch. "Was das Geschäft angeht – es ist schon etwas, was einen großen Teil deiner Seele einnimmt und was deiner Seele auch wehtun kann. Eigentlich wünsche ich es mir nicht für sie", erklärte sie vor einiger Zeit in einem Interview.

Instagram / sarahconnor Tyler Terenzi, Sohn von Sarah Connor

Instagram / t.terenzi Tyler Terenzi im April 2020

Instagram / marc_terenzi Tyler und Marc Terenzi

