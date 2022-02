Detlef D! Soost (51) gewährte ganz ehrliche Einblicke in seine Ernährung! Vor wenigen Wochen veröffentlichte der Tänzer sein eigenes Backbuch "Schlank mit Kuchen, Torten und Gebäck". Mit der Rezeptsammlung möchte der Sportler zeigen, dass es gar nicht so schwer sei, in seiner Ernährung auf weniger Zucker zurückzugreifen oder gar ganz darauf zu verzichten. Doch welchen Unterschied macht das überhaupt? Detlef berichtete jetzt von seinen eigenen Erfahrungen!

"Wenn man auf Zucker verzichtet, dann passiert es etwa spätestens nach einer Woche, dass man Unruhe hat und merkt, irgendwas ist anders", verriet der gebürtige Berliner gegenüber Promiflash. Sobald der Punkt der Unausgeglichenheit allerdings überwunden ist, geht es nur noch bergauf. "Die ersten Erfolge die du hast, bei einer gesünderen Ernährung, ist auf der einen Seite das Feedback, das du von außen bekommst, aber noch viel wichtiger ist, wie man sich mit sich selbst fühlt", erklärte Detlef.

Nicht nur das Leben werde im Alltag leichter, auch auf der Waage mache sich die Ernährung mit weniger Zucker bemerkbar. Doch wie lange hat es gedauert, bis Detlef seine Ernährung komplett umgestellt hat? "So eine Umstellung macht man wenn dann sofort. Du gehst nicht 14 Tage in eine Umstellungsphase", erzählte der 51-Jährige. Er habe sich damals von heute auf morgen für eine andere Art der Ernährung entschieden.

Anzeige

© SAT1/Claudius Pflug Detlef D! Soost bei "Das große Promibacken"

Anzeige

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost mit seinem eigenen Backbuch

Anzeige

Getty Images Detlef D! Soost, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de