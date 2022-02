Lieselotte Reznicek und Barbara Radtke erobern die Herzen der Germany's next Topmodel-Zuschauer im Sturm! Am heutigen Abend hatte das lange Warten ein Ende: Heidi Klum (48) macht sich wieder auf die Suche nach ihrem Topmodel. In diesem Jahr wird noch mal besonders großen Wert auf Diversity gelegt – in Sachen Alter setzte die Modelmama diesmal nämlich keine Grenze. Deshalb nutzten auch Liese und Barbara ihre Chance und bewarben sich mit 66 und 68 Jahren – damit flashten sie die Fans prompt!

"Jetzt kommen die Sekt-Gabis", kündigte bereits ein neugieriger Zuschauer via Twitter an – und zwar im positiven Sinne. Nicht nur Heidi zeigte sich von den beiden Damen entzückt – auch der Großteil des Publikums war mächtig begeistert von den Seniorinnen. "Oh mein Gott sehen die etwas älteren Ladys geil aus! Instant ins Aussehen der beiden verliebt!" oder "Die Omis sind jetzt schon meine Favoriten!" lauten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Der eine oder andere negative Kommentar tauchte dann aber doch noch auf. "No front, aber die älteren Damen sehen gar nicht mal so gut aus", stellte ein enttäuschter Fan klar. Einem anderen User war es sogar regelrecht unangenehm mit ansehen zu müssen, wie die beiden älteren Frauen von Heidi begrüßt wurden.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Anzeige

Instagram / babsradtke Barbara Radtke, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de