Was sagen die Profis zu den neuen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen? Am Donnerstag startet die heiß begehrte neue Staffel der Castingshow, die so divers wird wie nie zuvor: Modelmama Heidi Klum (48) hat sich einen Cast aus allen möglichen Altersgruppen, Konfektionsgrößen und mehr zusammengestellt. Doch diese Neuerung stößt seitens der Fans nicht nur auf Begeisterung: Manche kritisieren, dass GNTM durch den bunten Mix an Frauen keine richtige Model-Show mehr sei. Aber stimmt das? Promiflash hat nun mal bei ein paar Ladys nachgefragt, die es wissen müssen...

Lucy Hellenbrecht (23)

"Das Erste, was ich gedacht habe, war: Heidi hat ihr Wort gehalten! Sie hat einen komplett diversen Cast ohne Grenzen", freut sich die Trans-Beauty im Promiflash-Interview. "Dafür gibt es von mir beide Daumen nach oben." Und was sagt sie zu der Kritik? "Natürlich hat nicht jede Kandidatin das Zeug zum Model. Aber das war schon jedes Jahr so, das hat nichts damit zu tun, dass dieser Cast diverser ist!" Abschließend stellte sie klar: "Wenn du das Zeug zum Model hast, hast du das Zeug zum Model – wenn du es nicht hast, hilft es dir auch nicht, dass du kommerziell hübsch bist."

Klaudia Giez (25)

Auch Klaudia mit K ist begeistert: "Das Erste, was ich gedacht habe, als ich die GNTM-Girls gesehen habe, war: Wow! Da hat Heidi noch nicht zu viel versprochen." Wie die Models bei den Zuschauern ankommen werden, könne sie noch nicht sagen. "Aber ich persönlich war positiv überrascht. Ich finde es schade, dass es in meiner Staffel noch nicht so viel Diversity gab!" Aber die Ex-Kandidatin ergänzt: "Was mir persönlich fehlt, sind Männer! Aber da kommen wir bestimmt noch hin."

Dascha Carriero (21)

"Es ist von jedem etwas dabei: Ob es curvy ist, normale Mädchen, ältere Frauen – es ist eine bunte Mischung, was ich sehr gut finde! Ich glaube, es wird sehr interessant dadurch", erklärt Dascha. "Es spielt ja auch nicht immer nur das Aussehen, sondern auch der Charakter eine Rolle. GNTM sucht Ecken und Kanten. Nur weil einer irgendwie aussieht, heißt das nicht, dass jemand was drauf hat", stellt die Zweitplatzierte der 16. Staffel klar.

Elisa Schattenberg (21)

Beauty Elisa schwärmt: "Bisher ist es ja ein Mix aus Diversity und klassischen Models – das finde ich gut!" Doch die Blondine lenkt ein: "Aber natürlich kann man nicht jede Person nehmen. Ich kann die Kritik nachvollziehen." Nicht jeder habe am Ende auch das Zeug zum Model: "Du musst schon ein spezielles Gesicht haben, einen besonderen Look, der dich ausmacht. Die Modelwelt steht auf eine Zahnlücke, große Ohren... Diversity wird ja immer mehr großgeschrieben, was ich gut finde."

Luca Vanak

"Vielfalt! Es ist ein ganz bunter Topf, würde ich sagen", betont Luca im Promiflash-Interview. "Ich würde sagen, ich bin auch nur das Mädchen von nebenan gewesen. Und ich finde, GNTM ist auf jeden Fall eine Plattform, wo es nicht darum geht, schon als perfekter Diamant dorthin zu kommen – sondern darum, sich zu entwickeln!" Jeder könne sein Glück versuchen.

