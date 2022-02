Schaffen es in diesem Jahr mehr Stars in die Endrunde des Dschungelcamps? Schon am Samstag findet das große Finale der beliebten Realityshow statt, in der der diesjährige Dschungelkönig gekürt wird. Da allerdings nicht jeden Tag ein Promi rausgeflogen ist, sind momentan noch sechs Kandidaten im Rennen – Filip Pavlovic (27), Eric Stehfest (32), Harald Glööckler (56), Manuel Flickinger (33), Anouschka Renzi (57) und Peter Althof (66). In den Vorjahren waren zu diesem Zeitpunkt nur noch fünf Kandidaten im Camp, von denen es drei ins Finale schafften. Ist das jetzt etwa anders?

Im Netz hat es unter den Zuschauern zuletzt ziemlich viel Verwirrung gegeben. "Sind in diesem Jahr etwa vier Kandidaten im Finale statt nur drei", fragte sich nur einer von vielen Fans auf Twitter. "Sechs sind noch übrig. Donnerstag und Freitag fliegt je einer raus, bleiben vier fürs Finale", zeigte sich ein anderer überrascht. Doch auf Nachfrage von Bunte stellte der Sender RTL jetzt klar: "Es ziehen drei Stars ins Finale."

Das bedeutet wohl, dass entweder heute oder morgen zwei Kandidaten auf einmal gehen müssen. Eng werden könnte es für Anouschka und Eric. Die beiden hatten am Mittwoch die wenigsten Zuschaueranrufe erhalten, durften aber dennoch im Camp bleiben. Die gestrigen Voting-Ergebnisse sollen jedoch in die bevorstehende Entscheidung mit einfließen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Eric Stehfest, Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

RTL / Stefan Menne Peter Althof und Eric Stehfest im Dschungel

RTL Filip Pavlovic und Manuel Flickinger, Dschungelcamp-Teilnehmer 2022

