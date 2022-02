Dieser Anblick ist schon beinahe eine Seltenheit! Seit einigen Monaten turteln sich Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) von einem roten Teppich zum nächsten. Erst vor Kurzem setzten die zwei dann ihrer Liebe die Krone auf – der Rapper machte seiner Liebsten nämlich einen Heiratsantrag. Doch nun überraschte Colson Baker, wie MGK mit bürgerlichem Namen heißt, die Fans besonders: Er tauchte ohne seine Megan bei einer Premiere auf!

Am Montag feierte der Film "Jackass Forever" Premiere – und während Supporter auf einen weiteren Turtelauftritt von MGK und seiner Liebsten hofften, wurden sie etwas enttäuscht: Der 31-Jährige kam nämlich ohne seine hübsche Verlobte zu diesem Event. In einem bordeauxroten Glitzer-Outfit strahlte der "Bad Things"-Interpret mit dem Blitzlichtgewitter alleine um die Wette. Wo seine Megan an diesem Tag steckte, verriet der Musiker nicht.

Doch erst vor Kurzem hatte MGK aller Welt gezeigt, wie glücklich ihn seine zukünftige Ehefrau macht. Im Netz hatte der Musiker ein paar süße Pärchenbilder von sich und der 35-Jährigen geteilt, auf denen beide überglücklich in die Kamera strahlen.

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox bei den Billboard Music Awards im Mai 2021 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de