Barbara Radtke wollte schon vor Jahren als Model durchstarten! Die Flensburgerin ist mit ihren 68 Jahren die bislang älteste Kandidatin, die jemals bei Germany's next Topmodel angetreten ist. Mit ihrer Teilnahme an dem Format will die Friseurin zeigen, dass auch ältere Frauen im Modebusiness eine Chance haben. Eigentlich wollte sie schon vor Jahren eine Karriere in der Fashionbranche einschlagen. Doch dazu kam es nicht, denn Barbaras Ehemann Peter war dagegen!

"Ich habe ziemlich spät angefangen zu modeln, da ich meinen Mann kennengelernt hatte – und mein Mann sagte damals: 'Entweder ich oder das Modeln'", erzählte die Fachkosmetikerin gegenüber ProSieben. Zu diesem Zeitpunkt sei die Vierfach-Mutter bis über beide Ohren verliebt gewesen – und habe sich deshalb sofort für ihren Liebsten entschieden. In den darauffolgenden Jahren hätten sich ebenfalls keine neuen Möglichkeiten für Barbara ergeben: "Dann bekam ich die vier Kinder, da ging es auch nicht. Und dann habe ich meine Mutter mehrere Jahre gepflegt, da ging es auch nicht." Umso mehr freue sich die 68-Jährige nun über die Chance, die sie bei GNTM bekommt.

Von ihrer Familie bekommt die Kandidatin viel Zuspruch. Vor allem ihre Töchter und Enkel sind total begeistert, Barbara nun im TV zu sehen. "Meine Enkelkinder sagen alle: 'Oma! Das schaffst du! Und wir sind bei dir!' Und dann haben sie auch gesagt: 'Wenn du irgendwann rausfliegst, dann fliegst du raus, dann kommt wieder was Neues'", berichtete sie freudestrahlend im Interview.

ProSieben/Rankin Das Plakat der 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Instagram / babsradtke Barbara Radtke, GNTM-Kandidatin 2022

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

