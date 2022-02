Heidi Klum (48) bringt nur allzu gern ihre Familie mit ans Germany's next Topmodel-Set! Heidis Mann Tom Kaulitz (32) trat beispielsweise bereits im Finale mit seiner Band Tokio Hotel auf, ihr Schwager Bill (32) fungierte zudem sogar schon als Gastjuror – und auch ihre 17-jährige Tochter Leni Klum traute sich im Rahmen der Castingshow im vergangenen Jahr schon vor die Kamera. Aber werden Tom, Bill und Leni auch in diesem Jahr bei GNTM mit von der Partie sein? Die GNTM-Producerin sorgte jetzt für Klarheit...

Im Rahmen der GNTM-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, berichtete die Executive Producerin Lizi Sofeso von den Dreharbeiten zur Show. "Wenn wir die Staffel produzieren, ist es natürlich schon so, dass Heidi gerne mal die Familie mit ans Set bringt", betonte sie und gewährte einen Einblick in die Planung: "Ob wir dann mal Tom und/oder Bill mit in der Sendung haben... Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass sie nicht eingeplant sind."

Und wie sieht es mit Heidis Tochter Leni aus? "Leni ist grundsätzlich off-cam oft dabei und guckt, wie Mama arbeitet – aber sie ist ja mittlerweile auch selbst ein erfolgreiches Model und damit auch sehr gut beschäftigt", erklärte die Produzentin und fügte hinzu: "Ob sie dabei sein wird... Lasst euch überraschen!"

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

Getty Images Leni Klum im Oktober 2021

