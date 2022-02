Diese Aussagen kommen nicht besonders gut an. Bei seinem ersten Auftritt 2022 sprach Prinz Harry (37) bei einem Online-Vortrag erneut über seine mentale Gesundheit. Er selbst habe einen Burn-out erlebt und wolle deshalb alle Menschen ermutigen, mehr auf sich selbst zu achten. Man solle sich viel Zeit zur Selbstfürsorge nehmen und dafür Routinen in den Alltag einbauen. Diese Empfehlung kam mal wieder nicht bei allen Zuschauern gut an: Harry kassierte viele negative Kommentare für seinen Ratschlag!

"Als Ehemann und Vater weiß ich, dass man nicht immer Zeit für Selbstfürsorge hat", räumte der Enkel der Queen (95) ein. Dafür musste er auf Twitter harsche Kritik einstecken. "Wovon redet er? Er hat doch in seinem ganzen Leben noch nicht einen Tag hart gearbeitet", ereiferte sich ein User. Viele können den Prinzen deshalb für seine Vorschläge nicht ernst nehmen. "Er hat doch immer Zeit für sich. Andere Leute müssen arbeiten, um sich das Leben zu finanzieren...", schrieb ein Zuschauer erzürnt. "Er weiß doch gar nicht, was das Wort 'Arbeit' überhaupt bedeutet", vermutete ein anderer.

Besonders Harrys Aussagen in der Vergangenheit, bei denen er gegen die königliche Familie schoss, disqualifizieren ihn in den Augen einiger für solche Tipps. "Es ist sehr schwierig für mich, von jemandem Ratschläge über mentale Gesundheit anzunehmen, der sich mitten in einer Pandemie darüber beschwert hat, nur von den Millionen seiner Mutter leben zu müssen, weil sein Vater ihm den Geldhahn zugedreht hat", fasste ein Kommentator die Situation zusammen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021 in New York

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Global Citizen Event 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de