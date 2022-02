Ist das Alter seiner Freundin für Ralf ein Problem? Der Berliner gab vor wenigen Tagen bekannt, dass er nach seiner gescheiterten Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe mit Manuela wieder verliebt ist. Seine Partnerin heißt Christin und ist 24 Jahre jünger als er. Manche Fans hielten die Sozialpädagogin daher zunächst für eine seiner Töchter – denn die sind immerhin fast im selben Alter. Ralf selbst stört der Altersunterschied aber nicht!

In einem Instagram-Video mit seinem einstigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mitstreiter Mario verriet der 57-Jährige: "Christin und ich sehen das gar nicht so mit dem Altersunterschied und genauso meine Kinder." Zwar hätten seine Töchter anfangs mal einen Scherz darüber gemacht – mittlerweile sei das aber kein Thema mehr. Schließlich ist Ralf mit der neuen Frau an seiner Seite offenbar auch überglücklich: "Christin und ich sind verliebt ineinander und das ist ein schönes Gefühl."

So einen großen Altersunterschied habe Ralf bislang aber noch nie in einer Beziehung gehabt. "Ich war mal zwei Jahre mit einer 18 Jahre jüngeren Frau zusammen. Meine Ex-Frau, die ist elf Jahre jünger", gab der selbstständige Betriebswirt preis. Ihn und Manuela trennten dagegen nur sieben Jahre.

Sat.1 Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Instagram / ralf.hadeb Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Instagram / ralf.hadeb Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

