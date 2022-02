Eine Mama zu sein ist nicht immer ein Zuckerschlecken! Lauren Goodger (35) bekam erst im Juli vergangenen Jahres zusammen mit ihrem Partner Charles Drury zum ersten Mal Nachwuchs – eine Tochter. Im Januar machte die britische TV-Bekanntheit dann öffentlich, dass sie erneut schwanger ist! Doch mit einem kleinen Kind an der Seite kann das schon ziemlich viel werden: Lauren offenbarte nun, dass sie sich manchmal ziemlich depressiv fühlt.

In ihrer Instagram-Story teilte die The Only Way Is Essex-Darstellerin einen ehrlichen Post. "Mutter sein ist nicht einfach. Man muss auch dann eine Mama sein, wenn man mal gestresst, depressiv und ausgebrannt ist, wenn man weint und am Kämpfen ist", hieß es dort. Danach sprach sie noch ein Lob an alle Mamas aus: "Mütter sind Superheldinnen. Da wird mich niemand umstimmen."

Im Leben der 35-Jährigen geht es momentan ziemlich rund: Neben den emotionalen Höhen und Tiefen rund um ihre Mutter- und Schwangerschaft geht es auch in Laurens Liebesleben drunter und drüber. Denn mit dem Vater der beiden Kinder führt sie eine waschechte On-off-Beziehung: "Es ist komisch – Männer sind komisch", erklärte sie diesbezüglich gegenüber New!.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrer Tochter im November 2021

Instagram / laurengoodger TV-Sternchen Lauren Goodger

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

