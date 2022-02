Wie stehen eigentlich Gwyneth Paltrow (49) und Dakota Johnson (32) zueinander? 2016 gab die Schauspielerin das Ende ihrer Ehe mit ihrem Partner und Vater der gemeinsamen Kinder, Chris Martin (44), bekannt. Mittlerweile hat der Musiker aber schon wieder eine neue Liebe gefunden – der Sänger datet nämlich Schauspielerin Dakota. Und was hält Gwyneth von der neuen Flamme ihres einstigen Ehemannes?

Das interessierte nun auch einen neugierigen Follower in einer Instagram-Fragerunde. Auf die in manchen Augen übertriebene Frage, ob Gwyneth Dakota liebe, antwortete die Blondine prompt: "Sehr sogar!" Sieht ganz so aus, als würde zwischen den beiden Frauen also absolut kein böses Blut fließen – zumindest von Gwyneths Seite aus. Der 49-Jährigen war aber noch mehr zu entlocken. Auf die Frage, ob sie nach der Scheidung das Gefühl hat, einfach sorgenfrei weiterleben zu können, antwortete Gwyneth: "Oh, absolut – es ist eine großartige Gelegenheit, ohne Rücksicht mit der Wahrheit umzugehen, wer man wirklich ist, was man möchte und was man verdient!"

Dass sich Gwyneth und Dakota gut verstehen, dürfte für manche Fans gar nicht überraschend kommen – immerhin sah man die beiden Frauen in der Vergangenheit hin und wieder auch mal zusammen. Erst im November des vergangenen Jahres trafen die beiden bei einem Event aufeinander. Statt einem Zickenkrieg unterhielten sich die TV-Bekanntheiten angeregt und posierten sogar gemeinsam für die Fotografen.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Dakota Johnson im November 2021

