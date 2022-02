Harry Styles (28) zeigt Olivia Wilde (37) seine Lieblingsorte in London. Seit Anfang 2021 sollen die beiden Berühmtheiten in einer glücklichen Partnerschaft sein. Auch wenn keiner der beiden eine Beziehung bisher offiziell bestätigt hat, werden der Musiker und die Regisseurin regelmäßig zusammen gesehen. In Interviews schwärmt das Duo außerdem immer wieder von ihrer Liebe. Zuletzt feierten die beiden Turteltauben den Geburtstag des Briten zusammen. Nun wurden Harry und Olivia während eines gemeinsamen Museumsbesuchs abgelichtet.

Am vergangenen Donnerstag wurden die 37-Jährige und ihre männliche Begleitung von einigen Kunstinteressierten in der Royal Academy of Arts gesehen. Wie die Aufnahmen zeigen, die Daily Mail vorliegen, schlenderte das Paar gemütlich durch die Ausstellung. "Harry und Olivia sahen aus, als hätten sie jede Menge Spaß, als sie sich in der Galerie umschauten", berichtete ein Augenzeuge. Da nur einige One Direction-Fans den Sänger erkannten, sollen die beiden recht ungestört geblieben sein. "Sie hielten zwar nicht Händchen, aber man konnte trotzdem ihre Nähe sehen, als sie gemeinsam die Kunstwerke bewunderten", erzählte die Quelle weiter.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die aus der Serie Dr. House bekannte Darstellerin sogar einige Schnappschüsse ihres Besuchs in der Londoner Galerie. So teilte Olivia Fotos zweier Gemälde mit ihren rund 4 Millionen Abonnenten und animierte diese, sich die Ausstellung anzusehen. Zu einem Aktbild des britischen Malers Francis Bacon schrieb sie: "Wenn ihr in London seid – geht dort hin".

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Harry Styles 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de