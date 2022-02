Zwischen Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) herrscht offenbar noch lange kein Waffenstillstand! Seit vergangenen Freitag zofft sich das Ex-Paar in aller Öffentlichkeit um die Erziehung von Töchterchen North West (8). Während der Rapper strikt dagegen ist, dass sein Nachwuchs Videos auf TikTok postet, hat Mama Kim nichts dagegen und erlaubt es ihrer Kleinen. Nachdem Kanye zu Beginn des Wochenendes bereits Vorwürfe erhob, setzte er nun noch mal einen drauf!

Via Instagram veröffentlichte Kanye nun einen Screenshot einer prominenten Unterstützerin: Autorin Candace Owens hat sich jetzt nämlich ebenfalls in den Beef zwischen Kim und Kanye eingemischt. "Es gibt kein achtjähriges Kind auf der Welt, das Social Media braucht", schrieb die Amerikanerin. In ihren Augen beschütze Kanye nur seine Tochter vor den negativen Folgen des Internets. "Vielen Dank, Candace, dass du die einzige Person unter all den Promis bist, die sich traut, dazu öffentlich etwas zu sagen", schrieb Kanye zu dem Post.

Ihm geben angeblich mehrere Stars in privaten Nachrichten recht, dass seine Meinung zu diesem Thema richtig sei. Kim hat sich zu den neuesten Vorwürfen selbst allerdings noch nicht geäußert. Seit ihrem Statement mit den Worten "Als Elternteil, das der Hauptversorger und Betreuer ist, tue ich mein Bestes, um unsere Tochter zu schützen" schweigt die Beauty.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Candace Owens in ihrer Show "Candace"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

