Kanye West (44) schießt weiter gegen Kim Kardashian (41)! Der Rapper hatte sich erst vor wenigen Stunden öffentlich aufgeregt, dass seine Noch-Ehefrau der gemeinsamen Tochter North (8) erlaubt, Videos auf TikTok zu posten – und das obwohl er strikt dagegen ist. Kim ließ das allerdings nicht auf sich sitzen und reagierte mit einem Social-Media-Statement in dem sie ihre Erziehungsmethoden verteidigte. Nun erhebt Kanye erneut Vorwürfe gegen Kim.

Kim hatte sich in ihrem Statement als "Hauptversorger und Betreuer" ihrer vier gemeinsamen Kinder bezeichnet. Das scheint Kanye überhaupt nicht zu passen. Auf Instagram teilte er einen Screenshot von Kims Statement und schrieb dazu: "Was meinst du mit Hauptversorger? Amerika hat gesehen, wie du versucht hast, meine Tochter an ihrem Geburtstag zu kidnappen, als du mir die Adresse vorenthalten hast." Der TikTok-Streit um North ist nicht das erste Mal, dass Kim und Kanye seit ihrer Trennung aufgrund der Kinder aneinandergeraten sind. Im Januar hatte Kanye öffentlich behauptet, Kim habe versucht, ihn von der Geburtstagsfeier ihrer Tochter Chicago (4) fernzuhalten.

Doch damit endeten die Vorwürfe gegen Kim noch nicht. Kanye behauptete in seinem Post außerdem, die Reality-Beauty habe ihn durch Security bewachen lassen, als er mit seinem Sohn spielen wollte. "Dann hast du mir vorgeworfen, dass ich gestohlen habe. Ich musste nach Chicagos Party einen Drogentest machen, weil du mich beschuldigt hast, Drogen zu nehmen. Tracy Romulus, hör auf, Kim auf diese Art und Weise zu manipulieren...", beendete er seinen Post. Tracy Romulus ist die Marketingchefin von Kims Unternehmen KKW Beauty. Was Kanye Tracy ganz genau vorwirft, ist nicht klar.

Instagram / richieakiva Kim Kardashian, Kanye West und North West, Gedenkshow von Virgil Abloh

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

