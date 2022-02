Meadow Walker (23) weiß, wie sie sich in Szene setzen kann. Im Leben der einzigen Tochter von Paul Walker (✝40) scheint es seit einigen Jahren echt rundzulaufen. So verkündete die in Nordkalifornien geborene Beauty vergangenes Jahr, dass sie sich mit ihrem Partner Louis Thornton-Allan verlobt habe. Nur wenige Monate später traten die Turteltauben dann bereits vor den Traualtar. Auch als Model ist sie seit 2017 recht erfolgreich. Ihre schlanke Figur präsentierte Meadow nun auch stolz mit einem lässigen Spiegelselfie.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte das Model nun das Foto, das sie in einem weißen Bikini zeigt. Lässig posierte sie vor dem Spiegel und scheint komplett sorgenfrei zu sein, denn den Schnappschuss kommentierte sie mit nur einem Ausdruck: "Lalalala". Auch wenn die Kommentarfunktion unter dem Bild abgestellt war, scheinen die rund 3,6 Millionen Follower der dunkelhaarigen Schönheit Gefallen an dem neuesten Einblick in ihr Leben gefunden zu haben. Innerhalb weniger Stunden wurde das Foto nämlich schon rund 165.000 Mal gelikt.

Vergangenes Jahr im November hatte Meadow bereits die Fotografen auf einem Event mit ihrer Ausstrahlung verzaubert. So lief die Promi-Tochter bei den WSJ Magazine 2021 Innovator Awards in New York in einem schulterfreien roten Minikleid über den roten Teppich, das die 23-Jährige mit farblich passenden High Heels kombinierte. Dadurch kamen besonders ihre langen Beine bestens zur Geltung.

Instagram / meadowwalker Meadow Walker, Model

Instagram / meadowwalker Meadow Walker, Tochter von Paul Walker

Getty Images Meadow Walker, November 2021

