Die Influencer-Welt rüstest sich für die kalten Monate! Das ganze Jahr über versorgen die Web-Sternchen ihre Follower mit neuem Content. Dabei freuen sich die Fans aber nicht nur über Einblicke in den Alltag ihrer Stars, sondern auch über deren gutes Händchen für Mode und Stylings. Gerade in der bunten Jahreszeit leben Gerda Lewis (27), Kisu (29), Liz Kaeber (28) und viele mehr ihre Liebe zu Fashion-Trends aus. Promiflash zeigt euch eine kleine Auswahl der schicksten Herbst-Looks im Netz.

Bei Ex-Bachelorette Gerda steht der Herbst ganz im Zeichen des Karo-Prints. Die Beauty posiert nicht nur im sexy Oversize-Hemd, sondern hüllt sich auch gerne mal in einen kuscheligen, rot-blau-karierten Mantel. Den Look rundet die Blondine mit Overknees und knallengen Leggings ab. "Mein Lieblingsoutfit", kommentiert Love Island-Star Asena Neuhoff eines von Gerdas Instagram-Bildern mit dem trendy Kleidungsstück. Auch YouTuberin Ana Johnson (27) zeigt Liebe zum Karo-Style. Auf mehreren Bildern kombiniert sie einen dicken, flauschigen Schal mit diesem Muster zu rostbraunen Herbstfarbtönen.

Ex-Bachelor-Girl Liz scheint es unterdessen lieber schlicht zu mögen. Die Blondine setzt zum Jahresende zwar auch auf Mäntel – auf ihren Bildern posiert sie allerdings in einer eleganten schwarzen Version oder mal in einem weißen Gegenstück. "Herbstgefühle", betitelt sie eines der Social-Media-Bilder. Auch ihre Schwester Christin Kaeber (31) scheint nicht auf bunt-gemustert zu setzen. Zu einer dunklen Jacke hat sie eine Wollmütze mit Bommel aufgesetzt. Und das, obwohl sich auf ihrem Profil bis vor wenigen Tagen noch zahlreiche sommerliche Bikini-Pics gehäuft hatten.

Instagram / gerdalewis/ Ex-Bachelorette Gerda Lewis

Instagram / anajohnson YouTube-Star Ana Johnson

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im November

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im November 2020

Instagram / kisu YouTuberin Kisu

Instagram / annamariadamm Influencerin Anna Maria Damm im Oktober 2020

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz im November 2020

