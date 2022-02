Channing Tatum (41) spricht über eine schwere Zeit in seinem Leben. Neun Jahre lang führten der Schauspieler und Jenna Dewan (41) eine echte Vorzeige-Ehe und krönten ihre Liebe 2013 mit der Geburt ihrer kleinen Tochter Everly. 2018 verkündeten die beiden dann in einem emotionalen Statement, künftig getrennte Wege zu gehen. Nun verriet Channing, dass er nach seinem Ehe-Aus kurz davor stand, auch seine Karriere an den Nagel zu hängen.

Gegenüber Variety offenbarte Channing, dass er nach der Trennung von seiner Ex-Frau fast mit der Schauspielerei aufgehört habe. "Möchte ich weiter schauspielern? Wollte ich Regie führen? Will ich überhaupt noch in der Branche tätig sein?", seien dabei nur einige der Fragen gewesen, die Channing damals geplagt hätten. Um herauszufinden was das Leben noch so hergibt, hat sich der Magic-Mike-Darsteller daraufhin eine wohltuende Auszeit genommen. "Ich habe einfach auf verschiedenen Ebenen kreativ gearbeitet", berichtete Channing und verriet, dass er seine Verschnaufpause mit Fotografie und eigenen Schreib-Projekten verbracht habe.

Heute sprüht der 41-Jährige wieder voller Tatendrang und begeisterte seine Fans zuletzt mit einer ganz besonderen Ankündigung. "Nun, liebe Welt, es sieht so aus, als würde Mike Lane wieder antanzen!", teilte Channing via Twitter und bestätigte damit seine Mitwirkung am dritten Teil der begehrten Strip-Filmreihe.

Anzeige

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan in Beverly Hills, 2015

Anzeige

Getty Images Channing Tatum bei der Met Gala 2021

Anzeige

CapitalPictures / ActionPress Amber Heard und Channing Tatum in "Magic Mike XXL"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de