Bei Kourtney Kardashian (42) könnte es in Sachen Liebesdingen zurzeit wohl kaum besser laufen. Nachdem ihr Partner Travis Barker (46) ihr im Oktober einen romantischen Antrag gemacht hatte, soll die Keeping up with the Kardashians-Beauty schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken. Ihr Ex-Freund und der Vater ihrer drei Kinder Scott Disick (38) ist aber offenbar kein Fan von Kourtneys neuer Beziehung. Verteilt Kourtney mit ihrem neuesten Social-Media-Post etwa einen Seitenhieb gegen ihren Ex?

Wie sehr Scott sich über Kourtney und Travis' Liebe ärgert, zeigte er zum Beispiel durch eine fiese Lästerattacke auf die 42-Jährige. Nun scheint Kourtney aber zurückgeschlagen zu haben. Auf der offiziellen Instagram-Seite ihrer Lifestyle-Website "Poosh" teilte sie jetzt ein gezeichnetes Foto von einer Frau, die ein Schild in der Hand hält, auf dem "Ich habe ein wundervolles Leben ohne dich" steht. Dazu heißt es: "Lass vergangene Beziehungen in der Vergangenheit." Die älteste Kardashian-Jenner-Schwester wollte damit einen neuen "Poosh"-Artikel anpreisen. Doch viele Follower sind überzeugt, dass es sich auch um eine Stichelei gegen Scott handeln könnte.

Zuletzt hieß es schließlich, dass Scott zwar versucht, sich mit Kourtneys neuer Beziehung abzufinden, dass es ihm aber immer noch sehr schwerfällt. "Er hat sein Bestes gegeben, aber es war eine sehr schwierige Zeit für ihn", berichtete ein Insider noch im Januar.

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Instagram / simonhuck Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Verlobungs-Party

Getty Images Scott Disick bei einem Event im August 2016

