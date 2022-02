Wie Tarzan und Jane! Massimo Sinató (41) und Rebecca Mir (30) sind auch fast sieben Jahre nach ihrer Hochzeit offenbar noch so glücklich wie am ersten Tag. Das zeigen sie auch immer wieder im Netz, wo sie ihre Fans mit süßen Pärchenbildern vor traumhaften Kulissen oder gegenseitigen Liebeserklärungen begeistern. Gerade sind die Eltern eines kleinen Sohnes in Mexiko im Urlaub und verzaubern mit wunderschönen Urlaubsfotos. Ein Schnappschuss ist dabei besonders magisch: Massimo und Rebecca küssen sich mitten im Dschungel.

Auf Instagram postete der Tänzer ein Foto, auf dem seine Frau und er sich mit geschlossenen Augen im Urwald küssen. Beide sind wohl gerade aus dem Wasser gestiegen, denn Rebecca hat nasse Haare und Massimo trägt eine Schwimmweste. Für den 41-Jährigen ist diese Szene offenbar ein lang gehegter Wunsch, wie die Bildunterschrift des romantischen Posts vermuten lässt. "Bucket List abgehakt: im Dschungel küssen", schrieb er dazu.

Zuvor hatte Massimo bereits ein Selfie der beiden aus derselben Umgebung gepostet. Die Fans sind natürlich begeistert von den Dschungel-Bildern. "Es gibt kein schöneres Paar! Ihr zwei passt perfekt zusammen und Rebecca strahlt immer so mitreißend!", schrieb ein User beeindruckt. "Schwingt ihr auch von Liane zu Liane?", witzelte ein anderer. Auch Rebecca kommentierte das Selfie mit drei Herzen.

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir im August 2021

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir im Februar 2022 in Mexiko

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató mit ihrem Sohn in Berlin

