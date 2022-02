Lena Gercke (33) weiß sich in Szene zu setzten. Auf ihrem Social-Media-Account hält die GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2006 ihre Abonnenten immer über ihren Alltag auf dem Laufenden. Neben süßen Schnappschüssen von ihrer Tochter Zoe postet das Model zudem auch immer wieder stylishe Outfit-Pics. Im Moment befindet sich die Blondine im Urlaub auf den Malediven, von wo sie auch immer wieder traumhafte Bilder teilt. Nun erfreute Lena ihre Fans mit einem heißen Schnappschuss im Bikini.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige nun ein Foto, auf dem sie in einem Bikini mit Leopardenmuster posiert. "Alles eine Frage der Perspektive, Babe", kommentierte die in Marburg geborene Schönheit ihren Post. Neben Lenas Traumfigur fiel den Followern zudem die atemberaubend schöne Aussicht auf, vor der die The Voice of Germany-Moderatorin sich ablichtete. Bei den Fans kam die Aufnahme zudem super an. So brachten unzählige User zum Ausdruck, wie gut Lena doch aussehe. "Genieß die Aussicht" oder "Sehr schönes Bild von dir", lauteten nur einige Kommentare der begeisterten Abonnenten.

Erst vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Supertalent-Jurorin ein Urlaubsbild von sich gepostet, auf dem sie ihre knackige Kehrseite zur Schau stellte. Durch den knapp sitzenden Bikini kamen die weiblichen Rundungen der Mama außerdem bestens zur Geltung. "Sand, Sonne, Freunde und mein Baby", hatte sie zu dem Bild geschrieben.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, ehemalige "GNTM"-Gewinnerin

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2022

