Plant Shay Mitchell (33) bereits ihren zweiten Nachwuchs? Im Oktober vergangenen Jahres brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem ist Töchterchen Atlas der ganze Stolz von Shay und ihrem Partner Matte Babel (39). An den Alltag als Familie hat sich das Trio offenbar schon lange gewöhnt: Egal, ob bei einer Reise nach Paris oder bei einer Wanderung durch die Berge – das kleine Mädchen ist stets mit von der Partie. Doch könnte sich die Neu-Mama vorstellen, noch einen zweiten Sprössling zu bekommen?

In naher Zukunft wohl erst mal nicht, verriet Shay gegenüber Us Weekly. Aktuell stehe ihr erster Sprössling voll und ganz im Mittelpunkt: "Ich möchte die Zeit mit Atlas so lange wie möglich allein genießen. Vielleicht noch für ein paar Jahre, wer weiß", verriet der Pretty Little Liars-Star. Erneuter Nachwuchs steht bei der 33-Jährigen also in nächster Zeit nicht auf dem Plan – stattdessen genieße sie die Zeit mit ihren Liebsten in vollen Zügen.

Der Alltag als Familie verlaufe reibungslos, erzählte die Schauspielerin weiter. Sogar in Sachen Erziehung seien sie und ihr Freund sich einig. Beim Schlaftraining ihres Töchterchens hätten sie allerdings besondere Stärke beweisen müssen, um beim Schreien ihres Babys nicht ins Kinderzimmer zurückzukehren und es zu beruhigen: "Dafür mussten wir gut zusammenarbeiten, aber es ist großartig", meinte Shay dazu.

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und Töchterchen Atlas, Mai 2020

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell, TV-Bekanntheit

