Für Amira Pocher (29) beginnt schon bald ein besonders spannendes Abenteuer im TV! Die Frau von Oliver Pocher (43) ist nämlich unter den prominenten Kandidaten der 15. Staffel von Let's Dance: Gemeinsam mit einem Profitänzer wird die Moderatorin Choreografien einstudieren und sie dann im Rahmen der Liveshow vor den Juroren Motsi Mabuse (40), Joachim Llambi (57) und Jorge González (54) sowie einem riesengroßen TV-Publikum präsentieren. Bei diesem Gedanken bekommt Amira schon jetzt Lampenfieber!

In ihrem Podcast "Hey Amira" gewährte die 29-Jährige jetzt einige Tage vor dem Start der Tanzshow am 18. Februar einen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Für mich ist das Schlimmste die Aufregung – und ich glaube, da geht es nicht nur mir so", betonte Amira und beschrieb ihre Emotionen im Hinblick auf ihre Performances: "Wenn ich allein nur dran denke, dreht es mir den Magen um."

Manche Menschen können jedoch offenbar nicht nachvollziehen, dass Amira so nervös ist – immerhin hat sie doch bereits einiges an Erfahrungen im TV gesammelt. "Let's Dance" sei jedoch eine völlig neue Herausforderung für die Podcasterin. "Das ist etwas anderes! Tanzen ist ja nicht mein Business, das musste ich lernen", stellte sie klar.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" im April 2021

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Januar 2022

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de