Alec Baldwin (63) nimmt nach der "Rust"-Tragödie wieder seine Arbeit als Schauspieler auf! Im vergangenen Jahr erschoss der Schauspieler versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) mit einer Filmwaffe. Danach überschlugen sich die Ereignisse und er wurde unter anderem von der Drehbuchautorin des Filmes verklagt. Jetzt will er aber offenbar positiv nach vorne blicken und dreht aktuell einen neuen Film. Jetzt hat Alec im Netz seine Gedanken dazu geäußert!

In einem längeren Video gab der "30 Rock"-Darsteller via Instagram intime Einblicke in seine Gefühlswelt. "Es ist seltsam, wieder arbeiten zu gehen", gestand Alec. Die Freude, wieder vor der Kamera zu stehen, sei nach dem Unglück ein wenig gedämmt. Die Ereignisse im Oktober habe er noch lange nicht verarbeitet und es falle ihm nach wie vor schwer, darüber zu sprechen. Doch nach einigen eher nachdenklichen Worten verriet Alec seinen Followern schließlich auch ein bisschen was zu seinem aktuellen Dreh-Alltag.

Die Arbeit fühle sich für ihn nicht wirklich anders an, sondern der Dreh sei bisher wie jeder anderer auch. Er habe zudem ein tolles und junges Team um sich herum. Kleiner Wermutstropfen: Während der Dreharbeiten ist der Hollywoodstar für eine Weile von seiner Frau Hilaria (38) und ihren gemeinsamen Kindern getrennt. "Ich vermisse sie alle", offenbarte Alec.

Halyna Hutchins, Kamerafrau

Alec Baldwin im Januar 2022

Alec Baldwin beim Tribeca-Filmfestival in New York City, Juni 2021

