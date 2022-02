Zac Efron (34) zeigt sich ganz privat! Der Schauspieler hat mehr als 50 Millionen Follower auf Instagram und bietet seinen Fans auch ordentlich Content. Allerdings tummeln sich in seinem Feed eher professionelle Fotografenfotos und Eindrücke von seinen Film- und Netflix-Projekten. Jetzt konnten sich die Fans aber über ein paar besonders private Einblicke in Zacs Leben freuen: Er zeigte ihnen Bilder vom Geburtstag seines Bruders Dylan (30).

Der High School Musical-Star postete eine ganze Reihe von Aufnahmen mit seinem jüngeren Bruder und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, kleiner Bruder. 30 Jahre und wir haben noch immer dieselben Interessen." Auf den Bildern sind die Geschwister bei einem Ausflug in die Berge zu sehen. Vor einer traumhaften Aussichtsplattform auf einen strahlend blauen See posieren sie Arm in Arm und lachen. Der Bison, der im Hintergrund gemütlich grast, ist in einem Video allerdings ganz und gar nicht mehr so friedlich: Zac und Dylan flüchten vor dem rennenden Tier. Auch Golf und gemütliches Beisammensein auf der Couch standen an Dylans Geburtstagswochenende auf dem Programm.

Was den Followern auf den Fotos ebenfalls auffallen dürfte: Der "The Greatest Showman"-Darsteller trägt weiterhin seinen markanten Schnurrbart. Mit diesem hatte Zac sich Ende des vergangenen Jahres erstmals präsentiert: Auf dem Bild steht er am Herd und lächelt mit einem XXL-Schnauzer über dem Mund verschmitzt in die Kamera.

Dylan und Zac Efron im Februar 2022

Zac Efrons Bruder Dylan

Zac Efron im November 2021

