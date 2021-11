Zac Efron (34) bringt seine Fans schon seit vielen Jahren immer wieder zum Schwitzen! Egal, ob als süßer Teenieschwarm in den High School Musical-Filmen oder als durchtrainierter Frauenheld in Baywatch – der US-amerikanische Schauspieler bringt seine Supporter regelmäßig um den Verstand. Aber hat sich jetzt etwa selbst der Hollywood-Hottie mal im Look vergriffen? Zac trägt auf einem neuen Foto einen auffälligen Schnurrbart!

In seiner Instagram-Story teilte der "The Greatest Showman"-Darsteller jetzt einen neuen Schnappschuss, auf dem er seinen neuen Bart perfekt in Szene setzt: Auf dem Foto steht Zac gerade verschmitzt lächelnd am Herd – und dabei trägt er ein lässiges gemustertes Hemd, eine Cargohose und eine Cap. Der absolute Hingucker ist aber natürlich der dichte Oberlippenbart des 34-Jährigen. Laut Medienberichten habe sich Zac den Schnörres für seine Rolle in dem Film "The Greatest Beer Run Ever" wachsen lassen.

Zac ist aber nicht der einzige Promi, der jetzt einen Schnurrbart rockt! Auch der britische Musiker Sam Smith (29) zeigte sich zuletzt mit dem haarigen Accessoire: Auf einem Foto, das der "Too Good At Goodbyes"-Interpret in den sozialen Medien teilte, rundet er ein Outfit des Luxuslabels Prada mit einem markanten Schnauzer ab.

MEGA/MEGA Zac Efron, Schauspieler

Getty Images Zac Efron bei den MTV Movie And TV Awards 2017

Getty Images Sam Smith im Dezember 2019

