Lovelyn Enebechi (25) befindet sich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin aus dem Jahr 2013 und ihr Verlobter werden schon in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern: Die Influencerin verriet bereits, dass der errechnete Geburtstermin ihres kleinen Sohnemanns auf den 6. März 2022 fällt. Allerdings macht Lovelyns ungeborenes Baby derzeit noch keine Anstalten, schon bald auf die Welt zu kommen!

Nach einem Termin beim Frauenarzt gab Lovelyn ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story ein Schwangerschaftsupdate. "Es ist noch nichts in Aussicht mit der Geburt oder so", betonte sie und erklärte genauer: "Der Bauch ist noch nicht abgesunken und der Gebärmutterhals ist noch sehr lang." Dem Arzt zufolge müsse sich der Bauch aber auch nicht unbedingt schon vorher absenken, manchmal passiere das auch erst bei der Geburt.

Einen Grund zur Sorge gibt es deshalb allerdings nicht. "Der Kleine war super-aktiv, liegt mit seinem Köpfchen immer noch unten und hat ein perfektes Gewicht für die entsprechende Schwangerschaftswoche", verdeutlichte die 25-Jährige und fügte hinzu: "Es ist alles tipptopp!"

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Verlobten im Dezember 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi bei ihrer Gender-Reveal-Party

