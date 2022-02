Sharon Osbourne (69) kehrt offenbar bald mit einer neuen Show zurück. Letztes Jahr sorgte die Frau von Ozzy Osbourne (73) für Negativschlagzeilen. Der Grund: Im vergangenen März verließ sie die Show "The Talk", die sie moderierte, nachdem sie beschuldigt wurde, ihre Kollegen rassistisch beleidigt zu haben. Seitdem kehrt die Mutter von Kelly Osbourne (37) nur mit langsamen Schritten in die Öffentlichkeit zurück. Doch jetzt kündigte Sharon ihr großes TV-Comeback an!

Auf Twitter meldete sich Sharon bei ihren Fans. Seit Neujahr habe sich die 69-Jährige nicht an ihre Community gerichtet, berichtete sie, daher sei es jetzt allerhöchste Zeit, ihren Followern etwas Wichtiges zu verraten. "Ich möchte mitteilen, dass ich für eine neue TV-Show unter Vertrag genommen wurde, die sehr bald beginnen wird und ich könnte nicht glücklicher darüber sein", freute sie sich.

Elf Monate nach ihrem Ausstieg bei "The Talk" ist also nun wirklich ein neues Projekt mit Sharon geplant, doch zu viel konnte sie noch nicht verraten. "Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wo die Show läuft und auf welchem Sender", stellte die Rothaarige klar. Der zuständige Sender werde die Informationen bald preisgeben, meinte Sharon.

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne im März 2014

Anzeige

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne, Februar 2015

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de